D-100'de zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç kaza yaptı. Ankara istikametindeki kazada 1 kişi yaralanırken, trafikte de yoğunluk oluştu.

D-100'de zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi - 1

Kaza, Ataevler Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde aynı yönde giden yabancı uyruklu A.N.A. idaresindeki 34 DCT 389 plakalı otomobil, B.A. hakimiyetindeki 34 GG 1714 plakalı otomobil ile H.D. hakimiyetindeki 34 CUM 010 plakalı SUV tipi araç zincirleme kazaya karıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

D-100'de zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi - 2

Çarpışmanın şiddetiyle SUV tipi araçtaki S.D. isimli yolcu yaralandı. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

D-100'de zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi - 3

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100'de zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi - 4

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., hastaneye kaldırıldı.

D-100'de zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi - 5

D-100'DE YOĞUNLUK

Kaza sebebiyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

D-100'de zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi - 6

ARAÇLAR ÇEKİLİNCE TRAFİK AÇILDI

Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü.

D-100'de zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi - 7
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