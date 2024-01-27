D-100'de zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç kaza yaptı. Ankara istikametindeki kazada 1 kişi yaralanırken, trafikte de yoğunluk oluştu.
Kaza, Ataevler Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde aynı yönde giden yabancı uyruklu A.N.A. idaresindeki 34 DCT 389 plakalı otomobil, B.A. hakimiyetindeki 34 GG 1714 plakalı otomobil ile H.D. hakimiyetindeki 34 CUM 010 plakalı SUV tipi araç zincirleme kazaya karıştı.