D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı
İHA
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol havadan da görüntülendi.
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1D-650 karayolu üzerindeki Sakarya-Bilecik yolu Geyve mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.
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2Aşırı yağış nedeniyle D-650 karayolunda su göleti oluştu. Toprak kayması nedeniyle Geyve istikameti ulaşıma kapandı.
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3Kapanan yolda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kapanan yolda oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi.
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