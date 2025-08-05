D vitamini zengini, yüksek protein kaynağı: Türkiye'nin lezzet mirası yaşlanmayı geciktiriyor
Uzmanlar, sardalyanın besleyici özelliklerine dikkat çekerken, yaşlanmayı geciktiren etkisine vurgu yaptı. Türkiye’de de avlanan sardalya, Kuzey Ege bölgesinde lezzet mirasları arasında yer alıyor.
Türkiye denizlerinde de avlanan sardalya, yüksek protein ve yaşlanmaya karşı savaşan kalsiyum ile D vitamini zenginliği ile öne çıkıyor. Uzmanlar, sardalyanın besleyici özelliğine dikkat çekerken, saç, tırnak ve cilt için doğal destek olduğuna vurgu yaptı.