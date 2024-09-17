DAEŞ ve El Kaide'ye para aktaran şüphelilere operasyon: 5 gözaltı
İstanbul'da DAEŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine finans kaynağı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de bulunan DAEŞ ve El Kaide silahlı terör örgütleri adına faaliyet yürüten kişilerle, bu kişilerin eşleri ve çocuklarının bulunduğu PKK/YPG’nin kontrolündeki Hol kampına para aktarıldığını tespit etti.