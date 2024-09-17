DAEŞ ve El Kaide'ye para aktaran şüphelilere operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da DAEŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine finans kaynağı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DAEŞ ve El Kaide'ye para aktaran şüphelilere operasyon: 5 gözaltı - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de bulunan DAEŞ ve El Kaide silahlı terör örgütleri adına faaliyet yürüten kişilerle, bu kişilerin eşleri ve çocuklarının bulunduğu PKK/YPG’nin kontrolündeki Hol kampına para aktarıldığını tespit etti.

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DAEŞ ve El Kaide'ye para aktaran şüphelilere operasyon: 5 gözaltı - 2

Ekipler, örgüte finansman sağlayan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

DAEŞ ve El Kaide'ye para aktaran şüphelilere operasyon: 5 gözaltı - 3

Çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla para toplama ve para gönderme faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 6 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

DAEŞ ve El Kaide'ye para aktaran şüphelilere operasyon: 5 gözaltı - 4

Şüphelilere yönelik çok sayıda adrese 21 Ağustos Cumartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DAEŞ ve El Kaide'ye para aktaran şüphelilere operasyon: 5 gözaltı - 5

Operasyonlarda 5 kişi yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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