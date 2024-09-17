DAEŞ ve El Kaide'ye para aktaran şüphelilere operasyon: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de bulunan DAEŞ ve El Kaide silahlı terör örgütleri adına faaliyet yürüten kişilerle, bu kişilerin eşleri ve çocuklarının bulunduğu PKK/YPG’nin kontrolündeki Hol kampına para aktarıldığını tespit etti.