DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın
İstanbul'da küresel terör örgütü DAEŞ'in mali yapısına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kirli para trafiğini yöneten bazı döviz şirketleri ve dış ticaret firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin takibine takılan çok sayıda firmanın faaliyetleri ve mal varlıkları donduruldu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu'daki post-El-Kaide yapısını sürdüren DAEŞ'i fonlayan, örgüte mali destek sağlayan şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe aldı.