DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın

İstanbul'da küresel terör örgütü DAEŞ'in mali yapısına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kirli para trafiğini yöneten bazı döviz şirketleri ve dış ticaret firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin takibine takılan çok sayıda firmanın faaliyetleri ve mal varlıkları donduruldu.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 1

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu'daki post-El-Kaide yapısını sürdüren DAEŞ'i fonlayan, örgüte mali destek sağlayan şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 2

Örgütün kullandığı kripto paralara ve DAEŞ'in Türkiye derinliğindeki para ağını mercek altına alan polis ekipleri, bu çerçevede İstanbul'da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarını, ithalat/ihracat gibi dış ticaret firmalarını ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelileri tespit etti.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 3

Örgüte yüklü miktarda para aktardıkları anlaşılan kişi ve kurumlara yönelik yapılan tespitlerin ardından önceki gün operasyonun düğmesine basıldı.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 4

Para transferinin yapıldığı şirketler ve şüphelilere yönelik önceki gün sabaha karşı kentin 7 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 5

YÜKLÜ MİKTARDA PARA, ALTIN VE GÜMÜŞE EL KONULDU

Bahçelievler'de 7, Bakırköy'de 4, Başakşehir'de 3, Çatalca'da 2, Fatih'te 5, Zeytinburnu'nda 5 ve Şişli'de 1 olmak üzere toplam 27 ev ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, Türk vatandaşlığı elde eden Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdel R.A., Abdel R.A.'nın kardeşi ve ortağı Muhammad A.A., Haşim A.H., Talib A., Mostapha S., Abdulaziz A.A., döviz bürosu sahibi, Ararat M., dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammad N.A., Muhammad A.H. ile bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı 2 kişi ile beraber 11 şüpheli yakalandı.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 6

Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 7

Aynı zamanda merkezindeki bahse konu şirketler incelemeye alındı. Vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda vergi usul kanununa istinaden 3 şirkete 760 bin lira para cezası kesildi.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 8

Yakalanan 11 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube'ye götürülürken, örgüt üyelerinden ele geçen yüklü miktarda para, altın ve gümüş gibi değerli madenlere de el konuldu.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 9

ŞİRKETLERİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Savcılıkça şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Örgütün Türkiye'deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler arasında toplanan paranın yurt dışına 'Hawala' yöntemiyle transfer edildiğini, dağıtım işleminin ise bu şirketlerin belirlediği kişiler üzerinden sağlandığını ortaya koydu.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 10

Tespiti yapılan şüphelilerce sahibi veya ortakları oldukları şirketler aracılığıyla DAEŞ üyelerine 'Hawala' sistemi ile transfer edilen paranın miktarının ise çok büyük çapta olduğu ifade edildi.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 11

Savcılık kararıyla ‘terörün finansmanı' kapsamında onca şirketin tüm faaliyetleri mercek altına alınırken, soruşturma doğrultusunda “E Nakliyat Ltd. Şti.” ve “G.. İthalat ve İhracat A.Ş.” adlı 2 şirketin tüm mal varlıklarının ise dondurulduğu belirtildi.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 12

DÖVİZ BÜROLARI, İHRACAT VE NAKLİYAT ŞİRKETLERİ İŞİN İÇİNDE

Örgüt üyelerinin dikkati çekmeyecek bölgelerde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin yöneticisi ve sahiplerinin doğrudan ya da dolaylı olarak örgütün yöneticileriyle de temas kurduğu belirlendi.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 13

Ticari faaliyet adı altında döviz bürosu, ithalat/ihracat şirketi, nakliyat şirketlerinde toplanan paranın, Suriyedeki DEAŞ kamplarına aktarıldığı anlaşıldı.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 14

Örgütsel faaliyet gösteren şüphelilerin, kendi aralarındaki kişilerle şifreli mesajlarla yazıştıkları tespit edildi. Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 15
DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın - 16
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