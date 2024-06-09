DAEŞ'in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın

Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi.