DAEŞ'li teröristin cenazesini kimse almıyor

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu saldırıda ölü ele geçirilen terörist Zafer Umutlu'nun cenazesini kimse almıyor.

Umutlu'nun amcası Metin Umutlu, "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam." diye konuştu.

Amca Umutlu, yeğeninin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendikleri için polise üç gün önce şikayette bulunduklarını da söyledi.