Dağ köyleri kara gömüldü

Köy sakinlerinden Selim Güler, kar kalınlığının köyde 1 metreyi aştığını belirterek, “Karda ulaşım zor. İş makineleri sokaklar dar olduğu için buralara giremiyor, ondan dolayı hedikleri kullanıyoruz. Komşularımıza bu şekilde gidip geliyoruz” dedi.