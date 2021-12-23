Dağ köyleri kara gömüldü

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, bin 600 rakımlı dağ köylerini kara gömdü. Hayatın durma noktasına geldiği köylerde, iş makinelerinin giremediği sokaklar kar ayakkabısı yardımıyla açılıyor.

Haberler - İHA 23.12.2021 - 10:53

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'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kırsaldaki yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Merkeze 34 kilometre mesafede bulunan Savaşçılar köyündeki tek katlı evler kara gömülürken, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede besicilik yapan vatandaşlar, hayvanlarını günde iki defa kar üzerinde besliyor.

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Hayatın durma noktasına geldiği köylerde, iş makinelerinin giremediği sokaklar vatandaşlar tarafından açılmaya çalışılıyor.

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Köy sakinlerinden Selim Güler, kar kalınlığının köyde 1 metreyi aştığını belirterek, “Karda ulaşım zor. İş makineleri sokaklar dar olduğu için buralara giremiyor, ondan dolayı hedikleri kullanıyoruz. Komşularımıza bu şekilde gidip geliyoruz” dedi.

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