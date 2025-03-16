Dağ köyünden çıkıp kendi işinin patronu oldu: Siparişlere yetişemiyor
Erzincan’da göç ve imkânsızlık nedeniyle ilkokul 1. sınıftan okulu terk etmek zorunda kalan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın, dağ köyünden çıkıp açtığı fırında tandır ekmeği yaparak patron oldu. Yanında 10 kadına istihdam sağlayan kadın Erzincan, çevre iller ve yurt dışından gelen tandır ekmeği siparişlerine yetişemez hale geldi.
Erzincan merkez İnönü Mahallesinde bulunan tandır ekmeği fırınında kadınlar ekmeklerini tandırdan kazanıyorlar. Deniz Kurutaş’ın eşiyle birlikte yaklaşık 9 yıl önce kurdukları fırında üretilen tandır ekmeklerine bolca talep var.