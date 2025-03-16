Dağ köyünden çıkıp kendi işinin patronu oldu: Siparişlere yetişemiyor

O yüzden biz ne kadar doğal yaparsak o kadar iyi. Hala geçmişte olduğu gibi merdane kullanıyoruz. Bize, ekmeğin lezzetini nerden aldığımızı soruyorlar, doğal yollardan alıyoruz diyoruz. Annelerimizin köyde yaptığı gibi üretmeye çok dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.





