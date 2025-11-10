Dağ, tepe dolaşıp tek tek topluyor: Okul harçlığını "kanlıca"dan çıkarıyor

Kanlıca mantarının 250 ile 350 lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Oruç, "Sıkı tutarsam günde 3-4 kilogram topluyorum. Her gün olmuyor zaten. 2 ay daha böyle toplar satarız. Zamanla mantar çoğalır ve fiyatı biraz daha düşer ama olsun 2-3 ay para kazanabiliyorum. Bu yıl yağışlar iyi gidiyor. Geçen yıl az çıktı mantar bu sene daha iyi olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.