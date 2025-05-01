Dağ yamaçlarında doğal olarak yetişiyor: Toplamak için zamanla yarışıyorlar

"TECRÜBESİ OLMAYANLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"

Pınarcık Mahallesi Muhtarı Yakup Ünver de baharın gelmesiyle mahallede kişniş toplama heyecanı yaşandığını anlattı.



Çok meşakkatli ve tecrübesi olmayanlar için tehlikeli bir iş olduğuna dikkati çeken Ünver, "Baharla birlikte mahallemizde her taraf yemyeşil oluyor, çok güzel bir manzaramız var. Dağlık bir bölgede yaşıyoruz. Kişniş de sarp kayalıklarda yetişen, toplanması çok zor bir bitki. Tecrübeli bazı arkadaşlarımız bunları toplayarak gelir sağlıyor ve aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Mahallemizde 5-6 kişi bu işi yapıyor." dedi.