Dağ yamaçlarında doğal olarak yetişiyor: Toplamak için zamanla yarışıyorlar
Konya'nın Bozkır ilçesinde bahar döneminde dağ yamaçlarında doğal yetişen kişniş bitkisinin toplayıcıları, bir aylık hasat sürecinde zamanla yarışıyor.
Toplayıcıların, dağcılık ekipmanları ve halatlarla tırmandıkları sarp kayalıklardan topladıkları bitki, bazı rahatsızlıkları olanlardan ve sağlıklı beslenmek isteyenlerden talep görüyor.
Toplayıcılar, her yıl nisanda tüm zorluklarına rağmen dağın yolunu tutarak sınırlı sürede olabildiğince fazla hasat yapmaya çalışıyor.
Pınarcık Mahallesi'nde 15 yıldır kişniş toplayıcılığı yapan Abdullah Ertekin (48), AA muhabirine, bu işin yörede geçmişten bu yana yapıldığını, bahar dönemi geleneği haline geldiğini söyledi.