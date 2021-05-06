Dağda kurbanlık dana avı

Bursa'nın dağları, Orta Asya'dan gelen yabani yerli ırk danalara ev sahipliği yapıyor. Danaların sahipleri, kurban öncesi danaları uyuşturucu iğne yardımıyla yakalıyor. 2 yaşına gelene dek dağlarda yaşayan "boz ırk" danaların, doğal beslenmeleri nedeniyle talibi de çok oluyor.

İHA 06.05.2021 - 12:11

Dağda kurbanlık dana avı - 1
Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 2
Doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda sürüler halinde yaşayıp kendini yırtıcı hayvanlara karşı koruyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 3
Sadece ayılara karşı koyamayan bu hayvanların yılda 30 tanesini ayılar telef ediyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 4
Dağda büyüyen bu hayvanlar burada kendi başlarına yaşayıp ürüyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 5
Bu danaların sahipleri bu hayvanları uzaktan takip ediyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 6
2 yaşına basan danalar kurban bayramı öncesi sahipleri tarafından dağın belli bölgelerine tuz dökülerek tuzağa çekilip uyuşturucu iğneyle yakalanıp kurbanda satılmak üzere ahırlara götürülüyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 7
Burada 2 ay kalan danaların evcilleşmesi sağlanıyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 8
Danaların sahipleri 10 kişilik gurup halinde 50 gün boyunca dağda dana avına çıkıyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 9
10 kişilik ekip günde 4 tane danayı ancak yakalayabiliyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 10
Dağda doğumdan itibaren tamamen doğal olarak beslenen danalara kurban bayramında yoğun talep oluyor.
Dağda kurbanlık dana avı - 11
Dağlarda gezen dana ve ineklerin sayısı 500'ü buluyor. Danaların dağda uyuşturucu iğneyle avlanması saniye saniye görüntülendi.
Dağda kurbanlık dana avı - 12
Hayvanların sahibi Gürol Şimşek, her yıl dağda dana avına çıktıklarını ifade etti.
Dağda kurbanlık dana avı - 13
Şimşek, "Bizim kökümüz Orta Asya'dan gelme, atalarımız oradan gelirken yanlarında "boz ırk" dediğimiz danaları da getirmişler" dedi.
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"Bu hayvanlar dağda kendi kendine büyüyor" diyen Şimşek, Bu hayvanlar hiç kapanmadan doğumundan kurbanlık olacağı zamana kadar tamamen dağlarda geziyor" ifadelerini kullandı.
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Hiç yem vermediklerini söyleyen Şimşek, "Dağlarda gruplar halinde geziyorlar" dedi.
Dağda kurbanlık dana avı - 16
"Ayı hariç yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini koruyabiliyorlar" ifadelerini kullanan Şimşek, "Biz ayılarla ortak çalışıyoruz. Ayılar her yıl 30 tane buzağıyı öldürüp yiyor" şeklinde konuştu.
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Şimşek, "Bu hayvanlar yabani hayata uyumlu eksi 40 derece soğuğa dayanabiliyor" dedi.
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Şimşek şöyle konuştu:

"Biz bu hayvanları sadece uzaktan takip ediyoruz. Bu danalar 2 yaşına geldiği zaman belli bölgelere tuz döküp hayvanları buraya çekerek uyuşturucu iğneyle bayıltarak yakalayabiliyoruz" 

Dağda kurbanlık dana avı - 19
"Bu hayvanlar uyuşturucu iğne harici başka bir şeyle yakalamak imkansız" diyen Şimşek, "Yabani oldukları için yakalanmıyorlar" diye konuştu.
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Şimşek, "Bu yıl 80 tane dana yakalayacağız" dedi.
Dağda kurbanlık dana avı - 21

Şimşek, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi :

"10 kişi günde 4 tane danayı zor yakalıyoruz"

Dağda kurbanlık dana avı - 22
"Kurbana kadar yakalama işlemi devam edecek"
Dağda kurbanlık dana avı - 23
"Bu hayvanlar tamamen doğal beslendiği için talibi de çok"
Dağda kurbanlık dana avı - 24
"Danaların tanesini 10 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz"
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