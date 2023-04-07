Dağdan kopan dev kayalar yerleşim yerine geldi | Fay hattının başladığı nokta

Köylülerden Turhan Sarıçiydem, "Akşam saatlerinde evimde otururken bir gürültü duyduk, deprem oluyor zannettik. Çoluk çocuk dışarı çıktığımızda evimin çevresinde bulunan kaya parçalarının yollara savrulduğunu gördüm." dedi.



Şemsi Altındağ da hayvancılıkla geçimlerini sağladıkları için köyde yaşamak zorunda olduklarını söyleyerek, "Canımız, hayvanlarımız tehlikede. Bir sürü hanemiz tehlikede. Kaya parçaları nedeniyle hepimiz sıkıntıdayız ve çocuklarımızın hayatından endişeliyiz." ifadelerini kullandı.