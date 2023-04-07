Dağdan kopan dev kayalar yerleşim yerine geldi | Fay hattının başladığı nokta

Afyonkarahisar'ın Dipevler köyü sakinleri dağdan kopan kayalar nedeniyle tedirginlik yaşıyor.
Afyonkarahisar'da 3 Şubat 2002'de meydana gelen 6.0 ile 6.3 büyüklüğündeki depremler Çay, Sultandağı ve Bolvadin ilçelerinde yıkıma neden oldu.
Depremde 42 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina hasar aldı. Kayıtlara 'Çay depremleri' olarak geçen felaketin ardından Bolvadin ilçesinde yarıklar oluştu, yüzey deformasyonları görüldü.
İlçeye bağlı Dipevler köyü bölgesinde, bunlara ek olarak yerleşim alanları ile evlerde çatlaklar oluştu.
Dipevler'deki birçok evin duvarında, kolonlarında ve zemininde derin çatlaklar ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlikleri iyice artan köy sakinlerini, bu kez de yerleşim yerlerine doğru yuvarlanan kayalar korkuttu.
1 Nisan günü dağdan kopan kayalar yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Metrelerce ilerleyen dev kayalar vatandaşların arazilerine kadar gelirken, bölge yaşayanları kayaların evlerine zarar vereceği endişesi yaşamaya başladı.
Kaya kopmaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak'ın 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğunu söylediği Bolvadin Fayı'nın başladığı noktada yaşandı.
Bu bölgedeki kaya kopmaları sonrası bazı kayalarda da yarıklar oluştu. Kaya parçalarının evlere ve insanlara zarar verebileceğini söyleyen bölge sakinleri, önlem alınmasını istedi.
Köylülerden Turhan Sarıçiydem, "Akşam saatlerinde evimde otururken bir gürültü duyduk, deprem oluyor zannettik. Çoluk çocuk dışarı çıktığımızda evimin çevresinde bulunan kaya parçalarının yollara savrulduğunu gördüm." dedi.
Şemsi Altındağ da hayvancılıkla geçimlerini sağladıkları için köyde yaşamak zorunda olduklarını söyleyerek, "Canımız, hayvanlarımız tehlikede. Bir sürü hanemiz tehlikede. Kaya parçaları nedeniyle hepimiz sıkıntıdayız ve çocuklarımızın hayatından endişeliyiz." ifadelerini kullandı.