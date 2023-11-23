Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, muhtar Bünyamin Yeşilyurt'un (49) ailesiyle yaşadığı evin önüne düştü. Bünyamin Yeşilyurt, balkonun büyük bölümününün yıkıldığını belirterek, "Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı - 1

Erzurum'un Oltu ilçesi Kırsal Çengelli Mahallesi'nde, 20 Kasım'da saat 02.30 sıralarında dağdan kopan kaya parçası, mahalle muhtarı Bünyamin Yeşilyurt'un müstakil evinin önüne düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı - 2

5 kişilik aile büyük bir gürültü ile uyanırken, kaya parçası balkonda hasara neden oldu. 50 hane, 250 nüfuslu Çengelli Mahallesi'nde kaya düşmeleri nedeniyle güvenli bölgelerde 1990'da 26, 2008'de de 14 ev yapılarak hak sahiplerine verildiğini belirten Yeşilyurt, 35 evin daha tehlike altında olduğunu söyledi.

Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı - 3

"EVE İSABET ETSE ÖLÜRDÜK"

Evli ve 3 çocuk babası Yeşilyurt, "Uyuyorduk. Evimiz beşik gibi sallanınca deprem oluyor diye uyandık. Eşim, kızlarım Nisa (23), Seda (21) ve Nil (12) dışarı çıktık. Evin dış kapısının önündeki balkonda, dağdan kopup gelen büyük bir kaya duruyordu. Balkonun büyük bir bölümünü yıkarak durmuş. Eve isabet etse hepimiz ölürdük. Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz. " diye konuştu.

Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı - 4

Kayaların tehdit ettiği 35 evin bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Yeşilyurt, "Yağan yağmur ve eriyen kar suları toprağı yumuşatınca yerinden oynayan büyük kayalar, köyümüze bir bomba gibi düşüyor. Gidecek yerimiz yok. Her gece evimizde ölümü beklemek istemiyoruz. Çocuklarım okula gidiyor. Gece korkudan ne ders çalışabiliyor ne de uyku uyuyabiliyorlar. " dedi.

Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı - 5

Esengül Yeşilyurt (45) "Kaya eve isabet etseydi; şu an hepimiz ölmüştük. Deprem oluyor sandık." diye konuştu.

Oğlu ile aynı köyde oturan anne Necmiye Yeşilyurt (72) da "Evlerimizin bir an önce buradan kaldırılıp, başka yere taşımalarını istiyoruz." diye konuştu.

Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı - 6
Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı - 7
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