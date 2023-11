Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı

"EVE İSABET ETSE ÖLÜRDÜK"

Evli ve 3 çocuk babası Yeşilyurt, "Uyuyorduk. Evimiz beşik gibi sallanınca deprem oluyor diye uyandık. Eşim, kızlarım Nisa (23), Seda (21) ve Nil (12) dışarı çıktık. Evin dış kapısının önündeki balkonda, dağdan kopup gelen büyük bir kaya duruyordu. Balkonun büyük bir bölümünü yıkarak durmuş. Eve isabet etse hepimiz ölürdük. Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz. " diye konuştu.