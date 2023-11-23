Dağdan kopan kaya parçası evin önüne düştü: Balkonun büyük bölümü yıkıldı
Erzurum'un Oltu ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, muhtar Bünyamin Yeşilyurt'un (49) ailesiyle yaşadığı evin önüne düştü. Bünyamin Yeşilyurt, balkonun büyük bölümününün yıkıldığını belirterek, "Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
Erzurum'un Oltu ilçesi Kırsal Çengelli Mahallesi'nde, 20 Kasım'da saat 02.30 sıralarında dağdan kopan kaya parçası, mahalle muhtarı Bünyamin Yeşilyurt'un müstakil evinin önüne düştü.