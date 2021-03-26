Dağdan kopan kayalar evin içine doldu

Gümüşhane'de dağdan kopan kaya kütleleri bir binanın içerisine doldu. Kullanılmaz hale gelen evlerde yetkililer inceleme ve hasar tespit çalışması yaptı.

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İHA 26.03.2021 - 16:03

Gümüşhane'de bir evin arkasından kopan kaya parçaları, içine dolduğu iki evi kullanılmaz hale getirdi.

İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Zikri Şahin Sokak'ta bulunan iki katlı binanın arkasındaki kaya kütleleri sabaha karşı büyük bir gürültüyle koparak binadaki iki evin içine girdi.

Evde tek başına yaşayan Hanım Çakır’ın olay anında evin ön tarafındaki odada bulunması, olası bir faciayı önleyerek can kaybının önüne geçti.

İki katlı evin her iki katında bulunan odaların tamamı kaya kütleleriyle doldu.

Olayın ardından kullanılamaz hale gelen binada yetkililer tarafından inceleme ve hasar tespit çalışması yapıldı.

Derin ve dik yamaçların bulunduğu Gümüşhane kent merkezinde insanların ev yapmak için kayaları kırmak zorunda kalması nedeniyle binaların arkalarında bulunan dik yamaçlar hemen hemen her bahar mevsiminde heyelana neden oluyor.

Derin ve dik yamaçların bulunduğu Gümüşhane kent merkezinde insanlar ev yapmak için kayaları kırmak zorunda kalıyor.

Bu nedenle binaların arkalarında bulunan dik yamaçlar hemen hemen her bahar mevsiminde heyelana sebep oluyor.

Kış mevsiminde kayaların içinde bulunan sular donuyor. Ancak baharın gelmesiyle, ısınan hava donan suların çözülmesine neden ouyor.

Dağların içinde eriyen sular kütlelerin oynamasını sağlarken, suya doyan toprak hareket ediyor. Böylece çok sayıda kaya düşmesi ve heyelan meydana geliyor.