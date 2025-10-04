Dağlarda kendiliğinden yetişen şifa: Kalp ve damar hastalıklarına faydasıyla biliniyor
Ankara'nın dağlarında yetişen alıç meyvesi, kalp ve damar sağlığına faydalarıyla vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.
Ankara'nın dağlarında yabani olarak kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin hasadı başladı. Sonbahar aylarında yerel halk tarafından toplanan alıç, bölge insanı için hem şifa kaynağı hem de geçim kapısı haline geldi.
Köylüler, topladıkları alıç meyvesini sağlık için tüketirken aynı zamanda pazarlarda satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.