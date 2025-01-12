Dağlarda yetişiyor, 27 farklı türü var: Eylül ve Ekim ayında toplanıp, Ocak ayında şişeleniyor



"Kuşburnu maliyetsiz üretilen bir ürün sadece toplama zahmeti var toplandıktan sonra ise katma değere dönüştürülüyor" diyen Yetimoğlu "Kuşburnu C vitamini açısından çok zengin. Özellikle kış aylarında tüketilmesi hastalıklara karşı korunmada önemli bir rol taşıdığı için çok önemli bir ürün. Ben bu yönüyle içeceklerin ‘kralı' olarak değerlendiriyorum kuşburnu suyunu.