Dağlarda yetişiyor, 27 farklı türü var: Eylül ve Ekim ayında toplanıp, Ocak ayında şişeleniyor
Gümüşhane'nin dağlarından Eylül ve Ekim aylarında toplanarak soğuk hava depolarında bekletilen kuşburnu meyveleri işlenerek marmelat ve meyve suyu haline getirilerek şişelenmeye başladı.
Ülke genelindeki 27 kuşburnu türünün 17'sine ev sahipliği yapan ve bu nedenle de Türkiye'nin kuşburnunda gen merkezi kabul edilen Gümüşhane'de üretilen kuşburnu nektarı ve marmelatı Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderiliyor.