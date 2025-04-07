Dağlardan bedavaya toplanıyor, 100 TL'ye satılıyor: "Aydın'ın nimeti" olarak bilinen şifalı bitki

"HER GÜN TOPLANIYOR, HER GÜN SATILIYOR"

Aydın'ın Germencik ilçesi ile Nazilli İlçesi dahil bu arada kalan havzada dağlarda her bahar mevsimi kendiliğinden yetişen bu otların mevsimin durumuna göre 2 -3 aylık bir ömdür olduğunu belirten Ramazan Çapar, "Germencik'in Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı, Nazilli'nin köylerinde sağlığı ve vakti müsait olan pek çok kişi sezonunda her gün sarmaşık toplar.