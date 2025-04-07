Dağlardan bedavaya toplanıyor, 100 TL'ye satılıyor: "Aydın'ın nimeti" olarak bilinen şifalı bitki
Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan halk arasında kedirgen ve sarmaşık denen otlar işsizlerin umudu oluyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle kıt olduğu için bağının fiyatı 100 TL'ye kadar yükselen sarmaşık otları garibanın cüzdanını zenginin ise sofralarını süslüyor. Aynı zamanda oldukça şifalı olduğu belirtilen otlar, en fazla Aydın, İzmir, Muğla ve Manisa illerinde rağbet görüyor.
Son yıllarda Kıyı Ege illerinde tüketimi oldukça artan ve tamamen doğal olduğu için çok sağlıklı bir gıda olarak tüketilen sarmaşıklar köylerde yaşayan garibanların yüzünü güldürüyor.