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Dağlardan toplandı, tezgahta yerini aldı: Şeker, tansiyon, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde, kuzu kulağı pazarlarda satılmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte su kenarlarında çıkmaya başlayan ve ekşi bir tada sahip olan bu kuzukulağı kavurması, yumurtalı yemeği ve salatası yapılarak tüketiliyor. Vitamini açısından zengin olan kuzukulağı, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça değerli bir besin kaynağı olarak biliniyor ve pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.

Dağlardan toplandı, tezgahta yerini aldı: Şeker, tansiyon, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor - 1

Nisan ile haziran ayları arasında yetişen ve Palu'nun dağlarında toplanan kuzukulağı, ekşimsi tadı nedeniyle talep görüyor.

Bitki, hem çiğ olarak salata şeklinde hem de pişirilerek tüketiliyor. Kuzu kulağı satıcısı Cemal Ormanoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte bitkinin su kenarlarında çıkmaya başladığını, sıcaklıklar arttıkça yüksek kesimlerde de görüleceğini belirtti. Ormanoğlu, ‘’Bu bitki, şeker, tansiyon ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Kavurması, yumurtalı yemeği ve salatası yapılarak tüketiliyor" dedi.


TÜRKİYE HABERLERİ

Dağlardan toplandı, tezgahta yerini aldı: Şeker, tansiyon, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor - 2

HEM LEZZETLİ HEM DE SAĞLIĞA FAYDALI

Kuzukulağı, halk arasında "kuzukulağı otu" olarak da bilinen, besin değeri yüksek ve şifalı özellikleriyle bilinen bir bitkidir. Bilimsel adı Chenopodium bonus-henricus olan bu bitki, özellikle kış aylarında yeşil olan yapraklarıyla dikkat çeker ve çoğunlukla dağlık bölgelerde yetişir. Halk arasında "kuzu kulağı" olarak anılmasının nedeni, yapraklarının şeklinin bir kuzunun kulağını andırmasıdır.

Kuzukulağı, geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.


Dağlardan toplandı, tezgahta yerini aldı: Şeker, tansiyon, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor - 3

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOSTU

Kuzukulağı, sindirim sistemini destekleyici özelliklere sahip bir bitkidir. Mide ve bağırsak problemleri yaşayanlar için faydalıdır. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde kuzukulağı, vücudu serbest radikallere karşı korur, yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.


Dağlardan toplandı, tezgahta yerini aldı: Şeker, tansiyon, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor - 4

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR

Kuzukulağının, romatizma ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinir. Aynı zamanda vücutta iltihap önleyici etkileri vardır.Vücuda enerji verir ve yorgunluğu giderir, özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Cildin yenilenmesine yardımcı olur. Özellikle akne ve sivilce gibi deri hastalıklarının tedavisinde etkilidir.


Dağlardan toplandı, tezgahta yerini aldı: Şeker, tansiyon, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor - 5

KUZUKULAĞI DOĞAL OLARAK YETİŞİR

Kuzukulağı, kış mevsiminde yetişen bir bitkidir. Bu bitki, soğuk iklimi seven bir yapıya sahip olup, genellikle sonbahar sonlarından ilkbahar başlarına kadar olan dönemde, özellikle dağlık ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişir. Çiftçiler tarafından yetiştirilmesi de yaygındır. Kuzukulağının toplanması ve tüketilmesi için en verimli dönem, genellikle kış aylarıdır.


Dağlardan toplandı, tezgahta yerini aldı: Şeker, tansiyon, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor - 6

Kuzukulağı, hem mutfaklarda kullanılan hem de şifalı özellikleriyle bilinen bir bitkidir. Kış aylarında yetişen bu bitki, vücuda birçok fayda sağlar ve özellikle soğuk havalarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol oynar. Eğer kuzukulağı tüketmek isterseniz, bu bitkiyi taze ya da kurutulmuş şekilde bulabilirsiniz. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa, kullanmadan önce bir uzmana danışmanızda fayda var.

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