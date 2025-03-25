Dağlardan toplandı, tezgahta yerini aldı: Şeker, tansiyon, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor

Kuzukulağı, hem mutfaklarda kullanılan hem de şifalı özellikleriyle bilinen bir bitkidir. Kış aylarında yetişen bu bitki, vücuda birçok fayda sağlar ve özellikle soğuk havalarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol oynar. Eğer kuzukulağı tüketmek isterseniz, bu bitkiyi taze ya da kurutulmuş şekilde bulabilirsiniz. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa, kullanmadan önce bir uzmana danışmanızda fayda var.