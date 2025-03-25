Dağlardan toplandı, tezgahta yerini aldı: Şeker, tansiyon, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor
Elazığ'ın Palu ilçesinde, kuzu kulağı pazarlarda satılmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte su kenarlarında çıkmaya başlayan ve ekşi bir tada sahip olan bu kuzukulağı kavurması, yumurtalı yemeği ve salatası yapılarak tüketiliyor. Vitamini açısından zengin olan kuzukulağı, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça değerli bir besin kaynağı olarak biliniyor ve pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.
Nisan ile haziran ayları arasında yetişen ve Palu'nun dağlarında toplanan kuzukulağı, ekşimsi tadı nedeniyle talep görüyor.
Bitki, hem çiğ olarak salata şeklinde hem de pişirilerek tüketiliyor. Kuzu kulağı satıcısı Cemal Ormanoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte bitkinin su kenarlarında çıkmaya başladığını, sıcaklıklar arttıkça yüksek kesimlerde de görüleceğini belirtti. Ormanoğlu, ‘’Bu bitki, şeker, tansiyon ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Kavurması, yumurtalı yemeği ve salatası yapılarak tüketiliyor" dedi.