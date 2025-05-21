Dağlardan toplanıyor, tezgahta satılıyor: Hem geçim hem de şifa kaynağı
Van'da baharın gelmesiyle birlikte dağlardan büyük emeklerle toplanan şifalı otlar, tezgâhlardaki yerini aldı. Van'ın yüksek rakımlı bölgeleri ve yaylalarında toplanan kenger, çiriş, heliz, mendi, sirmo, akpancar (keledoş otu), kuzukulağı ve uçkun gibi doğal otlar, kentteki birçok sokakta kurulan tezgâhlarda satışa sunuluyor.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu otlar, hem geçim kaynağı hem de şifa deposu olarak öne çıkıyor. Kilogram fiyatı 150 liradan başlayıp 250 liraya kadar ulaşan otlar, yöresel lezzetlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.