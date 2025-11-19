Dağların arasında bereketli topraklar: Hasadı başladı, üretimin yapıldığını duyan şaşırıyor
19.11.2025 10:56
İHA
Artvin ile Erzurum sınırında yer alan Yusufeli ilçesinde pirinç hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Yılda yüzlerce ton pirinç üretiminin yapıldığı bölgede, hem ilçe ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sağlanıyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yıldır geçim kaynağı olan pirinç, bölgenin iklimi ve verimli toprakları sayesinde yüksek kalitede yetiştiriliyor. Ancak çoğu kişi bu dağlık coğrafyada pirinç üretimi yapıldığını duyunca şaşkınlık yaşıyor.
Geçtiğimiz yıllarda baraj yapımı nedeniyle ilçe merkezi ve birçok köy sular altında kalmıştı. Buna rağmen, suların altında kalmayan köylerde üretim tüm hızıyla devam ediyor.
Zorlu arazi şartlarına rağmen üreticiler geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürürken, hasat döneminde yoğun bir emek ortaya konuluyor.