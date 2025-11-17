Daha 11 yaşında ABD’den eğitim daveti aldı, hedefi Elon Musk'ı geçmek... Küçük dahi Ümit sırrını açıkladı
17.11.2025 14:24
İHA
Hatay’da uluslararası bilim ve matematik yarışmalarında elde ettiği başarılarla ön plana çıkan ve ABD’den eğitim daveti alan 11 yaşındaki Ümit Keçik, Elon Musk’ı geçmeyi hedefliyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ümit Keçik, başarısı ve hedefleriyle dikkat çekiyor.
Anne ve babası tarafından teknolojik aletlerden uzak tutularak büyütülen ve her gün bir kitap okuyarak yaşamını sürdüren Keçik, Türkiye’de düzenlenen bilgi yarışmasında 1’inci olduktan sonra uluslararası yarışmalar da ülkemizi temsil etti.
Zekası ve azmiyle Amerikan Rice Üniversitesi’nden eğitim daveti alan Keçik, tasarladığı; güneş enerjisiyle çalışan roket, tarım ve hayvancılık sistemleri, yapay yerçekimi ve altın dedektörüyle Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen projeyi davetlisi olduğu NASA’ya sunacak.
Yaşıtlarının aksine teknolojik aletlerle çok fazla ilgilenmeyen ve ayda yaklaşık 40 kitap okuyan Keçik, her gün 1 kitap okumayı ihmal etmiyor. Kendi azmiyle bin 116 kitaptan oluşan kütüphane oluşturan Keçik’in ailesi evlatlarının başarısının sırrını kitap okuma alışkanlığına bağladılar.
Aldığı davet ve başarılarıyla dikkat çeken küçük dahi Ümit, "Elon Musk’ı da geçmeye çalışacağız. Umarım projelerim kabul edilir. Ses algılayan akrep robotu, suyla çalışan kepçe, Güneş-Dünya-Ay maketleri, çizgi takip eden robot gibi birçok projem var. Her gün yatmadan önce mutlaka bir kitap okurum. Odamda ya proje yaparım ya da kitap okurum. Çizgi takip eden robot, ses algılayan akrep maketi, suyla çalışan kepçe ve Güneş-Dünya-Ay düzenekleri gibi çalışmalar yaparım." dedi.
Ümit’in annesi Nurhan Keçik ise oğluna kitap okuma alışkanlığını çok erken yaşlarda kazandırdığını belirterek, "2 aylıkken dokun-hisset kitaplarına başladık, 1 yaşına geldiğinde kitaplarını kucağında getirip okumamı istiyordu. Dinozorlardan uzaya kadar her konuya ilgisi vardı. Anaokulunda elementlerin periyodik tablosunu kodlarıyla ezberlemişti." ifadelerini kullandı.