Daha 11 yaşında ABD’den eğitim daveti aldı, hedefi Elon Musk'ı geçmek... Küçük dahi Ümit sırrını açıkladı

Aldığı davet ve başarılarıyla dikkat çeken küçük dahi Ümit, "Elon Musk’ı da geçmeye çalışacağız. Umarım projelerim kabul edilir. Ses algılayan akrep robotu, suyla çalışan kepçe, Güneş-Dünya-Ay maketleri, çizgi takip eden robot gibi birçok projem var. Her gün yatmadan önce mutlaka bir kitap okurum. Odamda ya proje yaparım ya da kitap okurum. Çizgi takip eden robot, ses algılayan akrep maketi, suyla çalışan kepçe ve Güneş-Dünya-Ay düzenekleri gibi çalışmalar yaparım." dedi.