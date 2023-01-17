Daha önce beyaza bürünen dere şimdi simsiyah oldu

Kocaeli'de İzmit Körfezine dökülen Bakırlı Deresi ile Kilez Deresi siyaha bürünmesi endişe oluşturdu. Ekipler etrafa yayılan koku ve derenin rengi sebebiyle çalışma başlattı.

Daha önce beyaza bürünen dere şimdi simsiyah oldu - 1

Kocaeli’nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinde bulunan İzmit Körfezi’ne kadar uzanan Bakırlı Deresi ile Kilez Deresinin siyaha bürünmesi ekipleri harekete geçirdi.

Daha önce beyaza bürünen dere şimdi simsiyah oldu - 2

İhbar üzerine olay yerine İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile zabıta ekipleri geldi. Ekipler etrafa yayılan koku ve derenin rengi sebebiyle çalışma başlattı.

Daha önce beyaza bürünen dere şimdi simsiyah oldu - 3

"BÖLGEDE CANLI VARLIK KALMADI"

Konuya ilişkin konuşan Kartepe Arlanbey Mahalle Muhtarı Sedat Topal, 'çevre katliamının' hat safhada olduğunu dile getirdi.

Daha önce beyaza bürünen dere şimdi simsiyah oldu - 4

"Bu bölgede canlı varlık kalmadı, hepsi öldü." ifadelerini kullanan muhtar, "Maalesef cezalar yazılmasına rağmen derenin kirletildiğine şahit oluyoruz.” diye konuştu.

Daha önce beyaza bürünen dere şimdi simsiyah oldu - 5

Yaklaşık bir ay önce de dere beyaza bürünmüş, buna sebep olan fabrikaya ceza kesilmişti.

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