Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise ilk kayısı çağlasının hasadına katılarak, üreticilere bol ve bereketli sezon diledi.

Erdemli’de her geçen gün ürün çeşitliliği arttığını aktaran Şahin, "Limon ve domates üreticiliği ile birlikte turfanda meyve yetiştiriciliğinde Erdemli artık Türkiye’de önde gelen ilçeler arasında yerini aldı. Sezonun ilk erik hasadını yapmamız ile birlikte normalde 20 gün sonra yapılması planlanan kayısı çağla hasadı bugün yapılıyor. Daha önceleri üreticilerimizin ağaçlarda seyreltme yapmak için yere döktükleri kayısı çağlaları artık vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet görüyor. Son 5 yıldır artık kayısı çağlası da toplanarak satılıyor. Bu yıl ilk turfanda kayısı çağlasının kilosu 100 TL'den satıldı. Ben bütün üreticilerimize bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.