Dakika dakika Kartalkaya yangın faciası: Yangın tüpü hiç kullanılmamış

Personellerin yangın tüpünün yerini bile bilmediklerine dikkat çekilen açıklamada, "Olay yerinde yapılan keşif esnasında ifadelerde yer alan bu yangın tüpünün kesinlikle yangın sonrası yerinden alındığı belirlenmiştir. Yakın bölgede mutfak ve restoran gibi yapılan araştırmada da yangında kullanılmamış ve dolu olması gereken bu tüpe rastlanılmamıştır." ifadeleri yer aldı.