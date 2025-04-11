Dakika dakika Kartalkaya yangın faciası: Yangın tüpü hiç kullanılmamış
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya yangın faciasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının ana mutfağın restoranında bulunan ızgarada başladığı ayrıntısı yer aldı. İhmaller zinciri tek tek sıralanırken elektrikli ızgaranın açık bırakılmasıyla başlayan yangının ardından mutfak personelinin çıkış noktasındaki yangın tüpünü kullanmadıkları ortaya çıktı.
Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.
Hazırlanan bilirkişi raporunda yangının nasıl kısa sürede büyüdüğü de dakika dakika anlatıldı. Yangın merdivenindeki asma kilitli kapı fotoğrafı rapordaki en dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.