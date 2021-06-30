Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi

Muğla Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Tehlikeli atıkların bir arada dağınık bir şekilde depolandığı tespit edilen ve hakkında kapatma kararı alınan fabrika mühürlendi.

Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 03:33

Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 1
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrika mühürlendi.
Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 2

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresiz iptal edilerek kapatılan ve 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulanan fabrikada yürütülen soğutma çalışmaları sürüyor.

Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 3

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi zabıta ekipleri, kapatılan fabrikayı mühürledi.

Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 4

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığın kararı doğrultusunda işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu, adli ve idari tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 5

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil, Bakanlık ekiplerince yapılan denetimde, işletmede, cam kırıkları, kağıt, karton, plastik ve benzeri atıklarla, boya kutuları, pil ve batarya gibi tehlikeli atıkların bir arada dağınık bir şekilde depolandığının tespit edildiğini belirtti.

Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 6

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da bugün itibarıyla mühürleme işleminin bittiğini söyledi. 

Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 7
Bir daha böyle bir sıkıntının yaşanmamasını temenni eden Karakuş, "Dalaman halkı bir, iki gün daha dumanla karşı karşıya gelebilir. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.
Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 8
Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda 26 Haziran'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle tarım arazileriyle ormanlık alana sıçrayan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.
Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 9
​​​​​​​Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca fabrika kapatılmış, işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.
Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 10
Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 11
Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 12
Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi - 13

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