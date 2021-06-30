Dalaman'daki yangının başladığı fabrika mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresiz iptal edilerek kapatılan ve 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulanan fabrikada yürütülen soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil, Bakanlık ekiplerince yapılan denetimde, işletmede, cam kırıkları, kağıt, karton, plastik ve benzeri atıklarla, boya kutuları, pil ve batarya gibi tehlikeli atıkların bir arada dağınık bir şekilde depolandığının tespit edildiğini belirtti.

Bir daha böyle bir sıkıntının yaşanmamasını temenni eden Karakuş, "Dalaman halkı bir, iki gün daha dumanla karşı karşıya gelebilir. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.