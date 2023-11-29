Dalgalara kapılan iki genç için denize atladı
Trabzon'da limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı kurtarmak için bölgede bulunan üniversite öğrencisi Berk Büyükakca'nın denize atladığı ortaya çıktı. Büyükakca, "Dalga vurunca aniden denize düştüler. Yardım etmek için koştum, denize atladım. Şiddetli akıntı vardı, kendilerine ulaşamadım. Güçlükle kıyaya çıkabildim." dedi.
Trabzon’da oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isteyen iki lise öğrencisi, denizde kayboldu.