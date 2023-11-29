Dalgalara kapılan iki genç için denize atladı

"ÇOK AKINTI VARDI"

Denizde akıntıya kapıldığını söyleyen Büyükakca, "Beni derine çekeceğini düşündüm, kıyafetlerimi çıkartarak denize atladım. Kıyının diğer tarafından suya girdim; çok akıntı vardı. Deniz beni kıyıya doğru itiyordu. Akıntıya güvenerek denize girdim. Yaklaşmaya çalıştım, akıntı fazla olduğu için yanlarına yaklaşamadım. Geri çıkmak zorunda kaldım. Öğrencilerden biri hareket ediyordu ama en son gördüğümde o da hareket etmiyordu. Çok şiddetli akıntı vardı, kendilerine ulaşamadım. Ben de güçlükle kıyaya çıkabildim. Sonrasında karakola giderek ifade verdim. Arama çalışmalarında ekiplere olayın nerede gerçekleştiğini anlattım. Çok üzgünüm." diye konuştu.