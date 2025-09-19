Dalgaların boyu 3-4 metreye ulaştı: Şiddetli rüzgar etkili oldu
Ordu'da denizde etkili olan rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3-4 metreye ulaştı.
Ordu'da denizde etkili olan rüzgar nedeniyle dev dalgalar kıyıya vurdu.
Ordu'da denizde etkili olan rüzgar nedeniyle dev dalgalar kıyıya vurdu.
Kimi zaman 3-4 metreye iskele boyuna ulaşan dalgalar vatandaşların da ilgisini çekti.
Dalgaları izlemek için sahil bandına ve iskeleye gelen vatandaşlar, bu anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.
Ankara'dan gelen ve dalgaları gördükten sonra iskeleye gelerek fotoğraf çektiğini, ilk kez bu şekilde dalgalarla karşılaştığını belirten Şive Aras Oktay, "Çok güzel bir gün oldu, Ordu çok güzel.
Burada bu şekilde dalgaları görmek çok mutlu etti, çok güzel kareler yakaladım" dedi.