Dalgaların boyu 3-4 metreye ulaştı: Şiddetli rüzgar etkili oldu

Ordu'da denizde etkili olan rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3-4 metreye ulaştı.

Dalgaların boyu 3-4 metreye ulaştı: Şiddetli rüzgar etkili oldu - 1


Ordu'da denizde etkili olan rüzgar nedeniyle dev dalgalar kıyıya vurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dalgaların boyu 3-4 metreye ulaştı: Şiddetli rüzgar etkili oldu - 2

Kimi zaman 3-4 metreye iskele boyuna ulaşan dalgalar vatandaşların da ilgisini çekti.


Dalgaların boyu 3-4 metreye ulaştı: Şiddetli rüzgar etkili oldu - 3

Dalgaları izlemek için sahil bandına ve iskeleye gelen vatandaşlar, bu anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.


Dalgaların boyu 3-4 metreye ulaştı: Şiddetli rüzgar etkili oldu - 4

Ankara'dan gelen ve dalgaları gördükten sonra iskeleye gelerek fotoğraf çektiğini, ilk kez bu şekilde dalgalarla karşılaştığını belirten Şive Aras Oktay, "Çok güzel bir gün oldu, Ordu çok güzel.

Dalgaların boyu 3-4 metreye ulaştı: Şiddetli rüzgar etkili oldu - 5

Burada bu şekilde dalgaları görmek çok mutlu etti, çok güzel kareler yakaladım" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER