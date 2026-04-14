Dalgınlıkla 100 avro fazla bozdu. Şimdi müşteriye sesleniyor

Lütfiye Topkaya, olayı anlatırken olayın pazar günü öğlen saatlerinde yaşandığını söyledi. Tekrardan müşteriye fazladan verdiği 5 bin 160 TL'nin geri verilmesini istediğini söyleyen Topkaya, şöyle devam etti:

"Bir beyefendi geldi, 400 Euro bozdurmak istedi. Ama ben bir önceki işlemim 500 Euro olduğu için, para sayma makinesini atıp ‘500 Euro mu?' diye sordum. Benim sorduğum soruyu kafası ile onayladı. Ben de bozup parasını verdim. Desteye bir baktı ama herhalde tekrardan saydıracağını düşündüğü için bir şey demedim. Hemen arkasından çıkamadım ve fark edene kadar gitmiş oldu. İletişim bilgisi olmadığı için ulaşamadım sosyal medyadan bu durumu paylaştım. Ben kamera görüntülerini izlediğimde belki farkındaydı veya değildi bir yorum yapmak istemiyorum. Belki onun da dalgın bir anına gelmiştir. Yapılan yanlışı fark ederse çok sevinirim. Burada yapılan yanlış bana mal oluyor çünkü. Benim için büyük bir para. 5 bin 160 TL fazladan para verdim. Ve bu miktar benim maaşımdan kesilecek. Paramı getirsin. Fark etmemiştir muhtemelen, fark etse getireceğini düşünüyorum."