Dalgınlıkla 100 avro fazla bozdu. Şimdi müşteriye sesleniyor
14.04.2026 10:30
İHA
Eskişehir'de bir çalışan, çalıştığı döviz bürosunda müşteriye dalgınlık anında fazladan para verdi. Çalışan verilen fazla paranın geri verilmesini aksi taktirde paranın kendi maaşından kesileceğini söyledi.
Olay, Odunpazarı ilçesindeki bir döviz bürosunda yaşandı.
Çalışan Lütfiye Toopkaya'nın iddiasına göre bir erkek müşteri, elindeki 400 avrosunu bozdurmak için döviz bürosuna geldi. Müşteriden bir önceki işlemde de 500 avro bozduran Topkaya, anlık bir dalgınlık yaşadı. İşlem esnasında mülteriye “500 avro mu bozuracaktınız?” sorunun üzerine ise iddiaya göre müşterikafa işaretiyle onayladı. Bunun üzerine 400 avro yerine 500 avro karşılığındaki Türk Lirasını veren Topkaya, bir süre sonra dalgınlığının farkına vardı.
Fazla para alan müşteriye seslenen çalışan, paranın kendisine teslim edilmesini rica ederken aksi taktirde zararın maaşından kesileceğini dikkat çekti.
"FAZLADAN 5 BİN 160 TL VERDİM"
Lütfiye Topkaya, olayı anlatırken olayın pazar günü öğlen saatlerinde yaşandığını söyledi. Tekrardan müşteriye fazladan verdiği 5 bin 160 TL'nin geri verilmesini istediğini söyleyen Topkaya, şöyle devam etti:
"Bir beyefendi geldi, 400 Euro bozdurmak istedi. Ama ben bir önceki işlemim 500 Euro olduğu için, para sayma makinesini atıp ‘500 Euro mu?' diye sordum. Benim sorduğum soruyu kafası ile onayladı. Ben de bozup parasını verdim. Desteye bir baktı ama herhalde tekrardan saydıracağını düşündüğü için bir şey demedim. Hemen arkasından çıkamadım ve fark edene kadar gitmiş oldu. İletişim bilgisi olmadığı için ulaşamadım sosyal medyadan bu durumu paylaştım. Ben kamera görüntülerini izlediğimde belki farkındaydı veya değildi bir yorum yapmak istemiyorum. Belki onun da dalgın bir anına gelmiştir. Yapılan yanlışı fark ederse çok sevinirim. Burada yapılan yanlış bana mal oluyor çünkü. Benim için büyük bir para. 5 bin 160 TL fazladan para verdim. Ve bu miktar benim maaşımdan kesilecek. Paramı getirsin. Fark etmemiştir muhtemelen, fark etse getireceğini düşünüyorum."