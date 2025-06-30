Dalında kilosu 35-40 lira: Hasada sayılı günler kaldı
Armut üretiminde önde gelen Bursa'nın Gürsu ilçesinde santa maria cinsi armut, dalında kilosu 35-40 liradan alıcı buluyor.
Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, bu yıl santa maria armudunda 45 bin ton, devecide 50 bin ton, şeftali ve nektarinde ise 15 bin ton verim beklendiğini belirterek, temmuzda başlayacak hasada sayılı günler kaldığını söyledi.
Bu yıl zirai don ve kuraklık gibi iklimsel faktörler nedeniyle TÜİK'e göre Türkiye geneli armutta yüzde 20 civarı azalma olacağını dile getiren Dönmez, bununla birlikte enflasyonun da etkisiyle fiyatların geçen yıla göre yüzde 100'e varan oranda arttığını anlattı.