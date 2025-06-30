Dalında kilosu 35-40 lira: Hasada sayılı günler kaldı

Geçen yıl dalında 18-20 lira arasında olan santa marianın bu yıl 35-40 lira bandında alıcı bulduğunu dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:



"Armut hasadı 15 Temmuz'dan sonra başlar ancak talep haziranda hızlandı. Tüccar dalında aldığı armuda yüzde 20 peşin ödüyor. Geri kalanını 8-10 ayda taksitle veriyor. Deveci armudu ise 30-35 lira bandında alıcı buluyor. Hasat yapıldığında 45 bin ton santa maria ve 50 bin ton deveci armudunun hepsini birden pazara sunamazsınız. Mecbur depolanacak. Bahçeyi alan kişi ya da çiftçinin kendisi bu aşamadan sonra tekleme, hasat, ambalaj ve depolama gibi işler yapacak. Bu da kilogramda 25 lirayı aşan ek maliyet anlamına geliyor."





