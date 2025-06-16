Dalında kilosu 50 lira: Hasadına 15 gün var
Geçen yıl dalında 18-20 liraya satılan Bursa şeftalisini bu yaz pahalıya tüketeceğiz. Henüz hasadına 15 gün olan ve dalında kilosu 50 liraya tüccarlar tarafından satın alınan Bursa şeftalisinin yaz aylarında pazar ve marketlerde en az 100 lira olması bekleniyor.
TÜİK'in bu yıla ilişkin bitkisel üretim 1. tahminine göre şeftali üretiminin yüzde 32 ve nektarin veriminin ise yüzde 35 düşmesi bekleniyor.
Her ne kadar zirai dondan daha az etkilenen, ülkenin şeftali üretiminde önde gelen bölgelerinden olan Bursa'nın Gürsü ilçesinde de verimde yüzde 30 civarı kayıp olması, fiyatları yukarı yönlü hareketlendirdi.