Dalında kilosu 50 lira: Hasadına 15 gün var

"BU YAZ BOLLUK YAŞANMAZ"

Çiftçilerin fiyatlardan memnun ama vadenin 10-12 aya yayılması nedeniyle çok da fazla kazanamadıklarını belirten Dönmez, mevcut ekonomi ortamında tüccarın da işinin zor olduğunu anlattı.



Tüccarın 50 liraya aldığı ürünün toptan maliyetinin, hasadı, seyreltmesi ve nakliyesi derken 70 liraya çıkacağını aktaran Dönmez, "Bu ürünün pazar ve markette satış fiyatları da az olmayacaktır. Geçen yıl 18-20 liraydı dalından satışlar. Bazı bol çeşitlerde yaz ortasında kilosu 10 liraya kadar düştü. Bu yıl bir bolluk yaşanmaz, ürün zaten az. Yani yaz içinde toptan olarak fiyat düşüşü olmayacağı için tüketiciye de bir fiyat avantajı oluşmasını beklemiyoruz" dedi.





