Dalından hasat ediliyor: 606 milyon dolarlık ihracat
Manisa'da temmuz ayında 35 milyon metre uzunluğundaki 'kanaviçe' adı verilen örtüyle üzeri kapatılan ve 85 bin dekarlık alanda yetiştirilen çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümü, aralık ayı olmasına rağmen dalından hasat ediliyor. Taze olarak kesilen üzümler, yurdun dört bir yanına sevk edilirken, yurt dışına da ihraç ürünü olarak gönderiliyor.
Türkiye'nin üzüm ambarı olan, 271 bin dekar alanda ülkenin kurutmalıkta yüzde 86'sını, sofralık üzümünde yüzde 55'ini karşılayan Manisa'da, temmuz ayında başlayan hasat, aralık ayının sonuna kadar sürüyor.