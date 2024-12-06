Dalından hasat ediliyor: 606 milyon dolarlık ihracat

35 MİLYON METRELİK ÖRTÜ ALTINDA SAKLANIYORLAR

Sarıgöl ilçesi Bahalar Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda üzüm üreticisi Ahmet Karabaş, "Kuzey yarım kürenin son üzüm hasadı, Sarıgöl ilçemizin Baharlar Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Aralık ayı sonuna kadar taze olarak dalında ürettiğimiz üzümlerimizi hem yurt içi hem de yurt dışına ihraç ediyoruz. Sarıgöl ilçemiz genelinde 121 bin dekar arazi var, bunun 85 bin dekarında örtülü alanda üzüm yetiştiriyoruz. Bu örtü 35 milyon metreye tekabül ediyor. Yağmurdan, sisten, nemden, güneş yanığından korur. Bu sayede hem verim hem de kazancımız da artıyor. Üzümlerimizi de daha sağlıklı, koruyabiliyoruz. Ağustos aylarında 25-28 lira arası sattığımız üzümün kilosunu şu an 60 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.