Dalış yapanlar fark etti, denizdeki mayın imha edildi

İlçenin Sülüburnu mevkisinde dalış yapan bir grup tarafından şüpheli bir cismin fark edilmesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak bazı noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine geçici olarak ara verdi.