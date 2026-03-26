Daltonlar suç örgütüne dev operasyon. 358 şüpheli gözaltına alındı
26.03.2026 14:15
NTV - Haber Merkezi
Emniyet güçleri, Daltonlar suç örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli gözaltına alındı.
358 GÖZALTI VAR, ÇOK SAYIDA SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ
Emniyet güçleri sokak çetelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Bu kapsamda son dönemin en tartışılan "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne ve dijital mecralardaki yapılanmalarına ağır bir darbe indirildi.
Sosyal medyadan suç örgütlerini öven, tetikçi ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik ülke genelinde yapılan operasyon düzenledi. 358 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucunda şüphelilerin dijital mecralardaki faaliyetleri de deşifre edildi.
Şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit ve hakaret içeren, örgüt propagandası şeklinde paylaşımlar yaptıkları belirlendi.
Örgütsel faaliyetlerini yine sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmayı amaçladıkları tespit edildi.
Suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları da tespitler arasında.
Bu paylaşımlarla suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ortaya çıktı.
Sosyal medyayı bir araç olarak kullanıp suç örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalışan şüpheliler, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla "tetikçi" temin etme ya da "tetikçilik" işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptı.
DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA KARAR AÇIKLANMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz yıl sonu Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu belirtilen 362 sanığın yargılandığı davada karar açıklanmıştı.
Mahkeme heyeti, örgüt lideri olarak bilinen Barış Boyun ile örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yakalanamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 12'ŞER KEZ MÜEBBET
Mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçlarından 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.
Zafer Boyun da aynı suçlardan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis ve farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
258 sanık hakkında ise 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verilmişti.
HEİJAN VE MUTİ BERAAT ETMİŞTİ
Davada sanık olarak yargılanan rap şarkıcıları "Heijan" lakaplı Doğan Tarda ile "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan, üzerlerine atılı suçlardan beraat etmişti.
"CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu ile "BIG" lakaplı Samet Işık ise "suç örgütüne üye olmak" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme heyeti, 62 sanığın beraatine, hayatını kaybeden 2 sanık hakkındaki davanın düşmesine karar vermişti. Tutuklu bulunan 37 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken 96 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Ayrıca 15 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.