Daltonlar suç örgütüne dev operasyon. 358 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan geçtiğimiz yıl sonu Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu belirtilen 362 sanığın yargılandığı davada karar açıklanmıştı.

Mahkeme heyeti, örgüt lideri olarak bilinen Barış Boyun ile örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yakalanamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 12'ŞER KEZ MÜEBBET

Mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçlarından 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Zafer Boyun da aynı suçlardan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis ve farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

258 sanık hakkında ise 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verilmişti.

HEİJAN VE MUTİ BERAAT ETMİŞTİ

Davada sanık olarak yargılanan rap şarkıcıları "Heijan" lakaplı Doğan Tarda ile "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan, üzerlerine atılı suçlardan beraat etmişti.

"CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu ile "BIG" lakaplı Samet Işık ise "suç örgütüne üye olmak" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, 62 sanığın beraatine, hayatını kaybeden 2 sanık hakkındaki davanın düşmesine karar vermişti. Tutuklu bulunan 37 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken 96 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Ayrıca 15 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.