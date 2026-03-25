Daltonların WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi: "Florya'da bir yere elma atılacak"

Suça sürüklenen çocuk K.'nın bekleme yaptığı esnada otel çalışanlarınca fark edildiğinin belirtildiği iddianamede, bunun üzerine otelde bulunan Buse Ş.'nin bir odadan aldığı siyah bir silahı çalışan Mahsum Ö.'ye verdiği yer aldı.

Saldırgan K.'nin otel önüne geldiğinde üzerinde bulunan el bombasını otelin kapısından otelin resepsiyon bölgesine doğru attığı, kaçarken ise Mahsum Ö. tarafından bacağından vurulduğu ifade edildi.

İddianamede, K'nin olay yerine yakın bir mesafede yaralanmasından dolayı motoru park ederek ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca K.'nın alması için el bombasını boş araziye bırakan şahsın İzzet Özsoy olduğunun tespit edildiği de belirtildi.