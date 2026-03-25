Daltonların WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi: "Florya'da bir yere elma atılacak"
25.03.2026 10:34
İHA
Florya'da bir otele el bombası atılmasına ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede olayın azmettiricisinin Daltonlar isimli suç örgütünün yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo olduğu anlatıldı. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında bombanın"elma" diye kodlandığı görüldü.
İstanbul Küçükçekmece'de 31 Mayıs 2024 günü bir otele el bombası atılması olayına ilişkin soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serhan Can Ş. mağdur sıfatıyla, Buse Ş. ile Mahsum Ö. müşteki olarak yer aldı.
İddianamede Ahmet Mustafa Timo, Batın Can Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, İzzet Özsoy, Murat Küçükyavuz, Murat Özavşar, Samet Yüce ve Sinan Memi ise şüpheli olarak gösterildi.
Hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren bir otelde Daltonlar suç örgütü yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, müştekiler Buse Ş. ile Mahsum Ö.'nün bulunduğu otelin lobi kısmına pimi çekilmiş el bombası atıldığı anlatıldı.
Yine iddianamede el bombasının patlamadığı, eylemi gerçekleştiren saldırganın plakasız motosikletle gelen Muhammed Ali K. olduğu, çocuk yaştaki K.'nın el bombasını otele atmadan önce otel önünde birçok kez motosikletle dolaştığı belirtildi.
İddianamede otele yakın bölgede, K.'nin oteli görür vaziyette bekleme yaptığı ve yanında getirdiği el bombasını atmak ve patlatmak için plan yaptığı anlatıldı.
BOMBAYI ATIP KAÇTI, OTEL ÇALIŞANI BACAĞINDAN VURDU
Suça sürüklenen çocuk K.'nın bekleme yaptığı esnada otel çalışanlarınca fark edildiğinin belirtildiği iddianamede, bunun üzerine otelde bulunan Buse Ş.'nin bir odadan aldığı siyah bir silahı çalışan Mahsum Ö.'ye verdiği yer aldı.
Saldırgan K.'nin otel önüne geldiğinde üzerinde bulunan el bombasını otelin kapısından otelin resepsiyon bölgesine doğru attığı, kaçarken ise Mahsum Ö. tarafından bacağından vurulduğu ifade edildi.
İddianamede, K'nin olay yerine yakın bir mesafede yaralanmasından dolayı motoru park ederek ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ayrıca K.'nın alması için el bombasını boş araziye bırakan şahsın İzzet Özsoy olduğunun tespit edildiği de belirtildi.
EL BOMBASINI "ELMA" DİYE KODLAMIŞLAR
Muhammed Ali K.'nın cep telefonu incelemesine de yer verilen iddianamede, şüpheli Samet Yüce'yi telefonuna "Yüce aşk" olarak kaydettiği, eylemi gerçekleştirmeden el bombasını "elma" diye şifredelikleri ve polis çevirmesine karşı önlem almak amacıyla kız arkadaşı ile beraber bombayı gidip alması gerektiği şeklinde yazışmalar olduğu kaydedildi.
AZMETTİREN TİMO
İddianamede ayrıca, olayı azmettiren kişinin Daltonlar silahlı suç örgütü yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo olduğu, bombayı suça sürüklenen çocuk Muhammed Ali K.'nın aldığı, boş araziye bırakan İzzet Özsoy'un beyanlarına göre bombanın Daltonlar silahlı suç örgütü yöneticilerinden Bünyamin Yıkar'ın talimatı ile temin edildiği ifade edildi.
Yine iddianamede, Daltonlar silahlı suç örgütüne hasım suç örgütleri ile iltisaklı oldukları değerlendirilen Mahsum Ö.'ye yönelik eylem planladıkları ifade edildi.
BİRÇOK SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Batın Can Gökdemir, Berat Can Gökdemir, Murat Küçükyavuz, Murat Özavşar ve Sinan Memi'nin kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Samet Yüce'nin aynı suçların yanı sıra suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan, İzzet Özsoy'un ise iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından cezalandırılması istendi.