Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular
Damacana su fiyatlarına gelen zamlar, vatandaşları kaynak sularına yöneltti. Antalya’da yol kenarlarındaki çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Konyaaltı’nda koliform bakterisi tespit edilen bir çeşmede, belediyenin “İçme suyu olarak tüketilmesi uygun değildir.” uyarılı tabelası boyayla kapatıldı. Uzmanlar bu çeşmelerden içilen suların bağışıklığı düşük kişileri ölüme kadar götürebileceği uyarısında bulundu.
Damacana su fiyatlarının bir yılda yüzde 100 artması, mutfak masrafında içme suyu giderini azaltmak isteyenleri sağlığa zararlı kaynaklardan su ihtiyacını karşılamaya yöneltti.