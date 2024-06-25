Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular

Damacana su fiyatlarına gelen zamlar, vatandaşları kaynak sularına yöneltti. Antalya’da yol kenarlarındaki çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Konyaaltı’nda koliform bakterisi tespit edilen bir çeşmede, belediyenin “İçme suyu olarak tüketilmesi uygun değildir.” uyarılı tabelası boyayla kapatıldı. Uzmanlar bu çeşmelerden içilen suların bağışıklığı düşük kişileri ölüme kadar götürebileceği uyarısında bulundu.

Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 1

Damacana su fiyatlarının bir yılda yüzde 100 artması, mutfak masrafında içme suyu giderini azaltmak isteyenleri sağlığa zararlı kaynaklardan su ihtiyacını karşılamaya yöneltti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 2

Kaynak suyu düşüncesiyle yol kenarlarındaki çeşmelerden akan suya ilgi çoğaldı.

Genellikle dağlık ve ormanlık alanlarda, yaylalara ulaşımı sağlayan yolların kenarındaki çeşmelerden içme suyu ihtiyacını karşılayanların sayısı arttı.

Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 3

Antalya’da kent merkezine yakın çeşmelerde damacana, 5 litrelik plastik şişe veya büyük kovalara su doldurmak için sıraya girenler uzun kuyruk oluşturdu.

Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 4

Yakın bölgede oturanlar günlük ihtiyacı kadar su alırken, bazıları aracıyla, bisikletiyle çeşmeye gelip kova ve şişeleri doldurduktan sonra suyu evine götürdü.

Bazılarının da suda sebze ve meyve yıkadığı görüldü.

Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 5

TABELAYI BOYAYIP, UYARIYI KAPATTILAR

Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’ndeki kaynaktan su dolduranlar belediye tarafından asılan uyarı tabelasına aldırış etmedi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından su doldurulan alanın girişine yaklaşık 4 yıl önce asılan tabelada, “Belediyemiz tarafından bu su kaynağında yaptırılan analiz sonucunda koliform bakterisine rastlanmıştır. İçme suyu olarak tüketilmesi uygun değildir.” ifadesi yer alıyor.
Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 6

Tabelada koliform bakterinin 100 mililitrede 72 kob (koloni oluşturan birim) yer aldığı belirtildi.

Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 7

Tabeladaki tüketilmesi yazısı ile bakteri parametresini belirten yazının sarı boyayla kapatıldığı, büyük harflerle belirtilen “Uygun değildir” ibaresinin de zemin rengi olan beyaza boyandığı dikkati çekti.

Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 8

“DOĞAL” DENİYOR AMA TEHLİKE SAÇIYOR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, son dönemde yol kenarında akan kaynak sularının içme suyu olarak tüketiminin arttığına dikkat çekti.

Açık kaynaklarda doğal diye tabir edilen suların tüketimine dikkat edilmesi gerektiğin söyleyen Manavoğlu, “Fiziksel, mikrobiyal, kimyasal bulaşma olabilir. Sağlık Bakanlığı’nın İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’nde su analizlerinde koliform, escherichia coli gibi mikroorganizmalarından bulunmaması gerektiği belirtiliyor.” diye konuştu.
Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 9

ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR

Koliform grubu bakterilerde hastalık yapıcı etkiye sahip mikroorganizmaların yer aldığını anlatan Manavoğlu, “Bu mikroorganizmaların kaynağına bakıldığında, sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarında dışkı kökenli bir mikroorganizma. Topraktan, çamurdan, bitkiden de bulaşabiliyor. Bu mikroorganizmalar hastalık yapıcı etkiye sahip. Mide bulantısı, kusma, ateş, halsizlik, karın ağrısı gibi rahatsızlık yapabilir. Özellikle bağışıklık sistemi düşük kişilerde, çocuklarda etkisi daha da artarak ölüme neden olabilir. İshal ve kusmanın ardından bu mikroorganizmayı yok edemezseniz hayati tehlikeye yol açabilir.” dedi.

Damacanalar zamlandı, çeşmelerde kuyruk oluştu: Bakteri uyarısını boyayla kapatıp, bidonları doldurdular - 10

“PET ŞİŞELER TEK SEFER KULLANIMA UYGUN”

Açık kaynaklarda suların plastik şişelere doldurulduğunu belirten Manavoğlu, “Pet şişeler tek sefer kullanıma uygun. Bunların sürekli kullanılması, deforme olmasına rağmen kullanımının devam etmesi, bakteri oluşumuna ve zehirlenmeye neden olabilir. Kaynak suları, üretim tesislerinden birçok işlemden geçerek tüketime uygunluğu sağlanıyor, dezenfekte ediliyor, mikroorganizmalardan arındırılıyor. Açık kaynak sularının tüketimine dikkat edilmeli.” ifadelerini kullandı.

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