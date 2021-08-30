Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Van’da, bir aşiret düğününde gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

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İHA 30.08.2021 - 17:15

Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu, Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

Kır düğününe, binlerce kişi katılım sağladı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş dost ve akrabalar katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Toy büyüğü iş adamı Şeyh Mahmut Yavuz, ilk defa bu kadar kalabalık bir düğüne geldiğini ifade ederek, “Çok düğünlere gittim, çok düğünler gördüm ama bu kadar kalabalığını görmedim. Bizim de doğuda özellikle birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var” dedi.

Binlerce kişinin bir arada halay çektiği düğün töreni gece geç saatlere kadar devam etti.

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