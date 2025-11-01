Damada takı yerine ayva taktılar, damat da ayvayı yedi
Amasya’da dünya evine giren çiftin düğününde damada arkadaşları 'ayva' hediye etti. Üniversite öğrencisi arkadaşı damada şaka yapmak için marketten aldığı bir tane ayvanın 50 TL’lik fiyatını pahalı buldu.
Emre ve Feruze Köse çiftinin düğününde takı merasiminde arkadaşları tarafından damada takı yerine bir tane ayva hediye edildi.
Damat karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırdı. Damat daha sonra dilimlenen ayvanın tadına da baktı. Düğüne katılanlar o sırada kahkahaya boğuldu. Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.