Damak çatlatan lezzet: Tarlada 5 lira, 11 kilometre uzaklıktaki pazarda 30 lira

“SEMT PAZARINDA 30 LİRA TARLADA İSE 5 LİRAYA SATILIYOR"

Kızılinler Mahallesi'nde balkabağı yetiştiren çiftçi Fehmi Çiftçi, “Kabağımız bu sene geçen yıllara göre gayet iyi, verim güzel ama fiyat kötü. Toptan kilogram fiyatı 5-6 lira, çevremden 4 lira dahi duyuyorum. Geçen seneye göre girdiler 2 misli artmasına rağmen bizim bu ürünümüzdeki fiyat artışı maalesef olmadı. Geçen seneki fiyatın altında mal satılıyor, bu da üreticinin malının hiçbir zaman para etmediğini gösteriyor. Asgari ücrete bile gelmiyor. Semt pazarında 30 lira tarladan ise 5 liraya satılıyor. Ürün bazında fiyatlar maalesef iyi değil. Diğer konularda olduğu gibi aracıdan şikâyetçiyiz. Tarladan pazara bu fiyat bu kadar neden yükseliyor” dedi.