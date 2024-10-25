Damak çatlatan lezzet: Tarlada 5 lira, 11 kilometre uzaklıktaki pazarda 30 lira
Ülke çapında tadı ile ün yapan, Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi'nde yetişen balkabağında bu yılki verim yüz güldürürken, çiftçiler tarlada 5 liraya sattıkları ürünün semt pazarında 30 liraya satılmasından dolayı aracılara tepki gösterdi.
Eskişehir'de balkabağı hasadı başladı. Olgunlaşan kabaklar işçilerce toplanıp römorklara yükleniyor. Türkiye'de lezzeti ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi'nde yetişen balkabaklarında verim, geçtiğimiz yıllara nazaran daha iyi olduğu çiftçiler tarafından aktarılıyor. Başta İstanbul ve Sivas'a satılan kabaklardan yapılan tatlılar adeta damak çatlatıyor.