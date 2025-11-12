Damla'ya dehşeti yaşatmıştı, istenen ceza belli oldu
12.11.2025 12:31
Samsun'da bir kadına sokak ortasında saldırıp, taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliyesine karar verilen Sinan Aladağ için hapis cezası talep edildi.
Olay, 5 Mart günü Atakum ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre; Damla Korkmaz yolda yürürken, Sinan Aladağ'ın sözlü tacizine uğradı.
YÜZÜNDE İKİ KIRIK OLUŞTU
Aladağ, ardından kendisine cevap vermeyen Korkmaz'a saldırdı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın iki kırık oluştu.
Polisin gözaltına aldığı Sinan Aladağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADLİ TIP RAPOR VERDİ
Çarşamba Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün, Samsun 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu raporda, "Şahsın yapılan muayenesinde, darp sonucu yüzünde çok sayıda kırık oluştuğunu, hastanede sol yanak kemiklerine platin takıldığını, şu an katı gıda tüketemediğini, tükettiğinde çenesinde ağrı olduğunu, ağzını tam açamadığını ifade etti. Harici muayenede, travmatik lezyona rastlanmadı." denildi.
Raporda, "Mevcut tıbbi belgelerde tanımlanan bulgular ve şube müdürlüğümüzde yapılan muayenede elde edilen bulgular kapsamında kişide meydana gelen yaralanmanın ‘Yüzde sabit iz’ niteliğinde olmadığını bildirir rapordur." ifadelerine yer verildi.
TAHLİYE KARARI ÇIKTI
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Sinan Aladağ hakkında 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret, cinsel suça teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından dava açıldı.
Davanın ilk duruşmasında sanık Aladağ, "Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum çok pişmanım." dedi.
Mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi.
SAVCI CEZA İSTEDİ
Dün görülen duruşmaya ise başka suçtan tutuklanan Sinan Aladağ, bulunduğu Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı.
Damla Korkmaz ise salonda hazır bulundu.
Savcı duruşmada mütalaa verip, hapis cezası istedi.
Mütalaada şu ifadelere yer verildi:
"Sanığın hem alenen hakaret suçunu hem de cinsel taciz suçunu işlediği, bu kapsamda ise TCK 44’üncü maddesi gereğince birden fazla suçun olması sebebiyle vermesi, ceza alt ve üst sınırları itibariyle daha ağır olan TCK’nin 105/1-1’inci cümlesinde düzenlenen cinsel taciz suçundan eylemin sokak üzerinde olan mağdura karşı gerçekleştirildiği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK 86/1, 87/3, 105/1-1’inci cümle, 53, 58 ve 63 maddeleri gereğince cezalandırılması talep ve mütalaa olunur."