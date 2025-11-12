Damla'ya dehşeti yaşatmıştı, istenen ceza belli oldu

Dün görülen duruşmaya ise başka suçtan tutuklanan Sinan Aladağ, bulunduğu Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı.

Damla Korkmaz ise salonda hazır bulundu.

Savcı duruşmada mütalaa verip, hapis cezası istedi.

Mütalaada şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın hem alenen hakaret suçunu hem de cinsel taciz suçunu işlediği, bu kapsamda ise TCK 44’üncü maddesi gereğince birden fazla suçun olması sebebiyle vermesi, ceza alt ve üst sınırları itibariyle daha ağır olan TCK’nin 105/1-1’inci cümlesinde düzenlenen cinsel taciz suçundan eylemin sokak üzerinde olan mağdura karşı gerçekleştirildiği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK 86/1, 87/3, 105/1-1’inci cümle, 53, 58 ve 63 maddeleri gereğince cezalandırılması talep ve mütalaa olunur."