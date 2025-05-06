Damperi aniden açılan TIR, üst geçidi yıktı
Adana'da damperi aniden açılan TIR, üst geçidi yıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın aniden açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın aniden açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı.
Hacı Hasan Meral yönetimindeki 42 HM 551 plakalı TIR'ın damperi, Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda aniden açıldı.
Seyir halindeki TIR'ın damperi bu esnada üst geçide çarptı.
Bir bölümü yıkılan üst geçit, TIR'ın damperine takılarak sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ölen ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafiğin aksadığı bölgede önlem aldı.