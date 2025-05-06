Damperi aniden açılan TIR, üst geçidi yıktı

Adana'da damperi aniden açılan TIR, üst geçidi yıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Damperi aniden açılan TIR, üst geçidi yıktı - 1

Adana'nın Seyhan ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın aniden açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Damperi aniden açılan TIR, üst geçidi yıktı - 2

Hacı Hasan Meral yönetimindeki 42 HM 551 plakalı TIR'ın damperi, Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda aniden açıldı.

Seyir halindeki TIR'ın damperi bu esnada üst geçide çarptı.

Damperi aniden açılan TIR, üst geçidi yıktı - 3

Bir bölümü yıkılan üst geçit, TIR'ın damperine takılarak sürüklendi.

Damperi aniden açılan TIR, üst geçidi yıktı - 4

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Damperi aniden açılan TIR, üst geçidi yıktı - 5

Ekipler, ölen ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafiğin aksadığı bölgede önlem aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER