Danla Bilic’e saldıran eski sevgilinin cezası belli oldu

Aktepe'ye kafeteryada bulunduğu sırada eski erkek arkadaşı kafası ile çenesine yumruk atarak saldırmıştı.

Şikayetin ardından Çetin hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Çetin'in ifadesine göre olay günü anlık bir sinirle Aktepe’yi ittiğini ve yumruk atmadığını söylediği aktarıldı.

Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine göre ise Çetin’in, müşteki Aktepe’nin kafasına ve yüzüne vurduğunun belirtildiği kaydedildi.

Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Aktepe’nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğu belirtildi.

İddianamede, Çetin’in müşteki Aktepe’yi darp etmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, ayrıca söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu ancak olumsuz sonuçlandığı da aktarıldı.