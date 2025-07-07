Mardin'de yaklaşık bin 500 yıllık mozaik bulundu: ''Neredeyse bozulmamış halde''
Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde yaklaşık bin 500 yıllık damla ve dalga figürlü mozaik bulundu.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde, 38 yıl önce kazı çalışmalarına başlanılan Dara Antik Kenti'nde, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi"ne dahil edilmesinin ardından kazılar aralıksız sürüyor.
Bugüne kadar yürütülen kazı çalışmalarında, nekropol (toplu mezarların bulunduğu yer) kilise, saray, agora (çarşı), zindan, tophane ve su bendi kalıntıları ortaya çıkarıldı, bölgede 10 binden fazla ok ucu ile kandil, cam, seramik eserler ve ziynet eşyaları bulundu.