Darbe davalarında son durum: 4 bin 891 darbe zanlısı mahkum oldu
15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğıu 4 bin 891 kişi hakkında mahkümiyet kararı verildi. 8 yılın ardından darbe davalarındaki son durum...
Sözde Yurtta sulh konseyi üyeleri; eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, eski Genelkurmay Personel Başkanı, Korgeneral İlhan Talu, 2. Ana Jet Üssü Komutanı, Hava Tümgeneral Kubilay Selçuk, Genelkurmay Proje Yönetim Daire Başkanı, Tümgeneral Mehmet Dişli...
Darbeyi planlayıp hayata geçirdikleri iddiasıyla yargılandıkları davalarda bin 634 asker ve sivil imamlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.