Darbe davalarında son durum: 4 bin 891 darbe zanlısı mahkum oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski başyaver Ali Yazıcı için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Daire, Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak bozdu. Yeniden yargılama sonrasında Yazıcı, asli fail olarak cezalandırıldı.



Darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 4 sivil imam ile 15 eski askere, "77 kişiyi kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası verildi.