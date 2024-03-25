Darıca Belediyesi hangi partide? Darıca Belediye başkanı kimdir? Darıca Belediye başkan adayları
Darıca Belediyesi hangi partide? Darıca Belediye Başkanı kimdir? Darıca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Darıca Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Darıca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Darıca yerel seçim sonuçları..
DARICA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Darıca Belediyesini 59.384 alınan oy ve %52.20 oy oranı ile AK Parti adayı Muzzaffer Bıyık kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%52.20
- CHP%42.42
- Saadet Partisi%3.57
- BBP%1.16
- DP%0.25
- BTP%0.24
- Diğer%0.16