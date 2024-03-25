Darıca Belediyesi hangi partide? Darıca Belediye başkanı kimdir? Darıca Belediye başkan adayları

DARICA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Darıca Belediyesi Başkanı Muzaffer Bıyık Kimdir?





1977 Kocaeli doğumlu olan Muzaffer Bıyık ilk, orta ve lise öğrenimini Darıca’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Ekonomik İşler Başkanlığı, İlçe Teşkilat Başkanlığı ve çeşitli görevler üstlendi. 2009 – 2018 yılları arasında Darıca İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönem de üç ilçe kongresi geçirerek 8 ayrı seçim ve referandumu başarı ile yönetti.



49 yıldır Darıca’da gıda sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde 10 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.



Aslen Kastamonulu evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 mart 2019 yerel seçimlerinden başarıyla çıkarak Darıca Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.