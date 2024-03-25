imsakiye

Darıca Belediyesi hangi partide? Darıca Belediye başkanı kimdir? Darıca Belediye başkan adayları

Darıca Belediyesi hangi partide? Darıca Belediye Başkanı kimdir? Darıca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Darıca Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Darıca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Darıca yerel seçim sonuçları..

Darıca Belediyesi hangi partide? Darıca Belediye başkanı kimdir? Darıca Belediye başkan adayları - 1

DARICA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Darıca Belediyesini  59.384 alınan oy ve %52.20 oy oranı ile AK Parti adayı Muzzaffer Bıyık  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%52.20
  • CHP%42.42
  • Saadet Partisi%3.57
  • BBP%1.16
  • DP%0.25
  • BTP%0.24
  • Diğer%0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Darıca Belediyesi hangi partide? Darıca Belediye başkanı kimdir? Darıca Belediye başkan adayları - 2

DARICA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Darıca Belediyesi Başkanı Muzaffer Bıyık Kimdir?

1977 Kocaeli doğumlu olan Muzaffer Bıyık ilk, orta ve lise öğrenimini Darıca’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Ekonomik İşler Başkanlığı, İlçe Teşkilat Başkanlığı ve çeşitli görevler üstlendi. 2009 – 2018 yılları arasında Darıca İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönem de üç ilçe kongresi geçirerek 8 ayrı seçim ve referandumu başarı ile yönetti.

49 yıldır Darıca’da gıda sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde 10 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Aslen Kastamonulu evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 mart 2019 yerel seçimlerinden başarıyla çıkarak Darıca Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

Darıca Belediyesi hangi partide? Darıca Belediye başkanı kimdir? Darıca Belediye başkan adayları - 3

DARICA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUZAFFER BIYIK
  • SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
  • KADİR GEDİKLİ
  • ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
  • DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL
  • FATMA KURTULUŞ
  • ERKAN ŞİK
  • MURAT SELAMCI
  • ÖZGÜR KALEÖZÜ
  • CEVAT DEMİRCAN
  • MURAT YILDIRIM
  • SELİM AKGÖZ
  • MUHAMMET ALİ ÜNSÜR
  • SELİM ÇETİNKAYA
Darıca Belediyesi hangi partide? Darıca Belediye başkanı kimdir? Darıca Belediye başkan adayları - 4

KOCAELİ İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

Seçim Sonuçları

Kocaeli Seçim Sonuçları

Körfez Seçim Sonuçları 2024
Kartepe Seçim Sonuçları 2024
Karamürsel Seçim Sonuçları 2024
Kandıra Seçim Sonuçları 2024
Gölcük Seçim Sonuçları 2024
İzmit Seçim Sonuçları 2024
Gebze Seçim Sonuçları 2024
Dilovası Seçim Sonuçları 2024
Derince Seçim Sonuçları 2024
Başiskele Seçim Sonuçları 2024
Çayırova Seçim Sonuçları 2024
Darıca Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER