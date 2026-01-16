Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

16.01.2026 12:06

NTV - Haber Merkezi

Kocaeli'nin simgelerinden Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı, hayvanlar farklı illerdeki hayvanat bahçelerine gönderildi.

Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Anadolu Ajansı

Türkiye'nin en ünlü hayvanat bahçelerinden biri olan Darıca Hayvanat Bahçesi, tür çeşitliliğiyle ilçenin simge mekanları arasında yer alıyor. 

Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı 1
Anadolu Ajansı

Uzun yıllardır yoğun ilgi gören, binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan hayvanat bahçesi, Yalçın ailesi tarafından işletiliyordu. Ancak aile, işletmeyi kapatma kararı aldı. Onların talebi doğrultusunda Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçi kabulünü durdurdu. 

Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı 2
Anadolu Ajansı

Tesisteki hayvanlarla ilgili süreç de netleşti.

HAYVANLAR NAKLEDİLDİ 3
Anadolu Ajansı

HAYVANLAR NAKLEDİLDİ

Hayvanlar, sağlık ve güvenlik şartları gözetilerek uzman ekipler ve ilgili kurumların denetiminde farklı illerdeki hayvanat bahçelerine nakledildi.

Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı 4
Anadolu Ajansı

Büyük bir alanı kapsayan arazinin nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.