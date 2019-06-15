Darıca'da sağanak sele yol açtı: 1 ölü
İHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak sele dönüştü. Ev ve iş yerlerinin bodrum katları su altında kalırken, bir binanın zemininde suda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan 2 kadından biri yaşamını yitirdi.
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1Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok yerde ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.
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2Sel sularının ev ve iş yerlerine dolduğu yağış sonrasında bazı vatandaşlar ise binalarda mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ağaçların da devrildiği yağışta, binalarda mahsur kalanların ve baskın yaşanan alanlara çok sayıda itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi.
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3Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir binanın zemininde 2 kişinin su baskınında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binanın zemin katında mahsur kalan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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5Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yağış sonrasında ekipler gelen ihbarlara yönlendirilerek su tahliye çalışmalarına devam ediyor.
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