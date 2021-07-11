Datça sahilinde korkutan görüntü

"GÖREN DENİZ SALYASI SANIYOR" Vatandaşlardan 53 yaşındaki Altuğ Döker, Datça'ya bu görüntülerin hiç yakışmadığını belirterek, "Atığı gören, nereden geldiğini anlamayınca deniz salyası sanıyor. Bu bölgedeki işletmeleri suçlamak istemiyorum ancak bunu yapan Datça'ya ihanet ediyor. Turizmin en işlek olduğu dönemde bu görüntüler insanı üzüyor. Bunu yapanlara yazıklar olsun" dedi