Datça'da orman yangını: Çıkış nedeni belli oldu

500-600 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 500-600 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü belirten Kirişci, "Bu 500-600 hektarlık alanın tam olarak tespitini inşallah yangın kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız. Teselli bulduğumuz en önemli husus, gerek insan noktasında gerekse canlı hayvan noktasında herhangi bir zayiatın olmaması." dedi.