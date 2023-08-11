Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası

İstanbul Esenyurt’ta motosikletin çarptığı çocuk, annesi ve yakındaki bir hemşire tarafından hastaneye ulaştırıldı. Kalp masayı yapılarak yaşama döndürülen küçük Asmin, yoğun bakıma alındı. Asmin’in yaralandığı kazanın meydana geldiği kavşağın daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe kaymakamlığı arasında davalık olduğu öğrenildi.

Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası - 1

Esenyurt’taki Firuzköy Bulvarı’nda dün öğle saatlerinde Enes Aydın’ın kullandığı motosiklet, annesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Asmin Tatlı’ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuğu gören annesi, kızını kucaklayarak çevredeki bir hastaneye ulaştırdı.

Yakındaki özel hastanede görevli hemşire Melek Yıldırım, hastaneye panik içerisinde gelen annenin kucağındaki çocuğu alarak acil servise götürdü.

Kalbi duran çocuk kalp masahıyla hayata döndürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası - 2

9 yaşındaki çocuk Çam Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.  Yaralı Asmin Tatlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda süreceği öğrenildi. Kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü ise tedavi altına alındı.

Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası - 3

HEMŞİRE O ANLARI ANLATTI

Hemşire Melek Yıldırım, kaza geçiren çocuğu yolda annesinin kucağından alarak, hastaneye getirdi. Yıldırım o anları şöyle anlattı:

“Çığlığı duyar duymaz dışarı çıktığımda annenin kucağında çocuğu gördüm. Can havliyle getiriyordu. Koşarak kucağından aldım ve kırmızı alana güvenli alana aldık hastamızı. Anestezi doktorumuz hemen geldi. İlk müdahalemizi yaptık solunum yolunu açtık kalp masajına başladık. Kalbinin attığını tespit ettik. Hastaya gerekli tıbbi müdahaleleri yaptık 112'den destek istedik, yoğun bakımda yer olmadığı için. Hızlı bir şekilde sevk ettik. İnşallah sağlığına kavuşur biz de mutlu oluruz.”

Hemşire Yıldırım, kazanın meydana geldiği yolda sürekli kazalar meydana geldiğini söyledi.

Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası - 4

KAZANIN OLDUĞU KAVŞAK DAVALIK OLMUŞTU

Kavşak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında alınan kararla trafik yoğunluğu gerekçe gösterilerek bariyerlerle kapatıldı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi deprem toplanma alanı ve polis karakollarına ulaşımın sağlandığı Esenyurt'tan gelen Doğan Araslı ile Firuzköy Bulvarı'nın kesiştiği yerdeki sola dönüşün kapatılması tepkilere neden oldu.

Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası - 5

İstanbul Valiliği, İBB, Esenyurt ile Avcılar kaymakamlıkları, Esenyurt ile Avcılar Belediyesi'ne yapılan başvurular üzerine dönüş yolu 2 ay sonra 18 Kasım 2019 tarihinde yeniden ulaşıma açıldı.

Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası - 6

Ancak, Esenyurt Belediyesi'nin başvurusu üzerine İBB, 10 Kasım 2021 tarihinde kavşağı tekrar kapattı.

Esenyurt Kaymakamlığı, kritik konumdaki bu kararın trafik yoğunluğunu artırdığını, dönüş noktasında bulunan hastaneye ulaşmada büyük gecikmelere neden olduğunu belirterek İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde kararın iptali için dava açtı. Davaya yakındaki bir özel hastane de müdahil oldu.

Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası - 7

İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi kavşağın kapatılmasına karar verdi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi ise İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nun (UTK) aldığı kavşağı kapatma kararını iptal etti.

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