Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası

Ancak, Esenyurt Belediyesi'nin başvurusu üzerine İBB, 10 Kasım 2021 tarihinde kavşağı tekrar kapattı.

Esenyurt Kaymakamlığı, kritik konumdaki bu kararın trafik yoğunluğunu artırdığını, dönüş noktasında bulunan hastaneye ulaşmada büyük gecikmelere neden olduğunu belirterek İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde kararın iptali için dava açtı. Davaya yakındaki bir özel hastane de müdahil oldu.