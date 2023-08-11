Davalık kavşakta 9 yaşındaki Asmin’i yaşamda tutma çabası
İstanbul Esenyurt’ta motosikletin çarptığı çocuk, annesi ve yakındaki bir hemşire tarafından hastaneye ulaştırıldı. Kalp masayı yapılarak yaşama döndürülen küçük Asmin, yoğun bakıma alındı. Asmin’in yaralandığı kazanın meydana geldiği kavşağın daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe kaymakamlığı arasında davalık olduğu öğrenildi.
Esenyurt’taki Firuzköy Bulvarı’nda dün öğle saatlerinde Enes Aydın’ın kullandığı motosiklet, annesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Asmin Tatlı’ya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuğu gören annesi, kızını kucaklayarak çevredeki bir hastaneye ulaştırdı.
Yakındaki özel hastanede görevli hemşire Melek Yıldırım, hastaneye panik içerisinde gelen annenin kucağındaki çocuğu alarak acil servise götürdü.
Kalbi duran çocuk kalp masahıyla hayata döndürüldü.