Davası olan vatandaşların gündeminde: 2023 adli tatil başladı mı, ne zaman başlayacak?
Adli tatil tarihi, davası olan veya dava açacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, her yıl belirli tarihlerde başlayan adli tatil için tarih yaklaştı. Peki, 2023 adli tatil başladı mı, ne zaman başlayacak?
2023 yılı yaz aylarının gelmesiyle birlikte, adli tatil tarihi merak ediliyor. Her yıl hakim, savcı, yargıç ve hukuk çalışanları için başlatılan adli tatile kısa bir zaman kaldı. Peki, adli tatil başladı mı, ne zaman başlayacak?